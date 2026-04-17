ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ 9 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕನ್ನಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬರುವ ಜೂನ್ 4 ರಂದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನೀವು ಈ "ದೊಡ್ಡವರ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ" ನೋಡಲು ರೆಡಿಯಿದ್ದೀರಾ?

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು?

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ (Rocking Star Yash) ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಯಶ್ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದೇನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದುವೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಸಿನಿಮಾಕಾನ್ 2026' (CinemaCon 2026) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹವಾ!

ಸಿನಿಮಾಕಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ಹೌದು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಸಿನಿಮಾಕಾನ್' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಝಲಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು.

ಆ 9 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?

ಈ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಿದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಲೋಕ! ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆಯಂತೆ. 1940 ರಿಂದ 1970 ರ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಮ್ಯಾಸ್ ಲುಕ್, ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಅವರ ಕಿವಿಗೊಡುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಈ 9 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು "ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ" (Fairy tale for grown-ups) ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಾಲನ್ನ ಕೇಳಿಯೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ!

ತಾರಾಗಣದ ದಂಡೇ ಇಲ್ಲಿದೆ!

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಯಶ್ ಒಬ್ಬರ ಶೋ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ದಂಡೇ ಇದೆ. ಸೌತ್ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ.

ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ

ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರೇ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಅವರ ಶ್ರಮ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಈಗ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ 9 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕನ್ನಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬರುವ ಜೂನ್ 4 ರಂದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನೀವು ಈ "ದೊಡ್ಡವರ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ" ನೋಡಲು ರೆಡಿಯಿದ್ದೀರಾ?