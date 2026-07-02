ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್' ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಪಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹3,000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ರಿಲೀಸ್

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶ(Directed by Aditya Dhar)ನದ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್'(Dhurandhar) ಈಗ ಜಪಾನ್‌(Japan)ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಗುರುವಾರ, ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜಪಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಪಾನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಕೊನ್ನಿಚಿವಾ" (ಅಂದರೆ "ಹಲೋ") ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ (@officialjiostudios) ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್

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ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಈಗ ಜಪಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಹೊರಟಿದೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್

ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ.

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ಈ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗ, 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸ್‌ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಸರಣಿ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. (ANI)