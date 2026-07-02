Lilo & Stitch Voice Actress: ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಡೇವೀ ಚೇಸ್ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಏಡ್ಸ್) ಕಾರಣ ಎಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕರೋನರ್ ಕಚೇರಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
‘ದಿ ರಿಂಗ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಡೇವೀ ಚೇಸ್ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಯೇ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕರೋನರ್ ಕಚೇರಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಡೇವೀ ಚೇಸ್ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಏಡ್ಸ್) ಕಾರಣ ಎಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕರೋನರ್ ಕಚೇರಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಡಿಸ್ನಿಯ 'ಲಿಲೋ & ಸ್ಟಿಚ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಲೋ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು 'ದಿ ರಿಂಗ್' ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಾ ಮಾರ್ಗನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಡೇವೀ ಚೇಸ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಚೇಸ್, ಜೂನ್ 16 ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ವೆರೈಟಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕರೋನರ್ ಕಚೇರಿ ಸಾವಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರಣ ಏಡ್ಸ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, "ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ" ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ದೇವೀ ಶ್ವಾಲಿಯರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಚೇಸ್, 2016ರ ನಂತರ ನಟನೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.
ತಂದೆ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಷ್ಟಗಳು
ದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೇಸ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಜಾನ್ ಡೇವಿಡ್ ಶ್ವಾಲಿಯರ್, ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು ಮತ್ತು 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂದೆ-ಮಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೇಸ್ ಸಾವಿನ ನಂತರ, ಅವರ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಯ್ ಹರ್ನಾಂಡೆಜ್, GoFundMe ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
"ಕಷ್ಟದ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನೋವಿನ ಬೇರ್ಪಡೆಯ ನಂತರ, ದೇವೀ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಡೌನ್ಟೌನ್ ಎಲ್ಎಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಸಾವಿನ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರಣ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಚೇಸ್ಗೆ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ನಿಂದ (ಸೋಂಕಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ) ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹರ್ನಾಂಡೆಜ್ TMZಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಡೇವೀ ಚೇಸ್ ಅವರ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ
ಡಿಸ್ನಿಯ 'ಲಿಲೋ & ಸ್ಟಿಚ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಚೇಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 'ಸ್ಟಿಚ್! ದಿ ಮೂವಿ' (2003), 'ಲೆರಾಯ್ & ಸ್ಟಿಚ್' (2006) ಮತ್ತು ಡಿಸ್ನಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಸರಣಿ 'ಲಿಲೋ & ಸ್ಟಿಚ್: ದಿ ಸೀರೀಸ್' ನಲ್ಲೂ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಭಾಗವಾದರು. ವಾಯ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಚೇಸ್ ತೆರೆಯ ಮೇಲೂ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು 'ದಿ ರಿಂಗ್' ಹಾರರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಸಮಾರಾ ಮಾರ್ಗನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಪಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಆಧುನಿಕ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಬಾಲನಟಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರು 'ಡೋನಿ ಡಾರ್ಕೊ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೇಕ್ ಗಿಲೆನ್ಹಾಲ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದ ತಂಗಿ ಸಮಂತಾ ಡಾರ್ಕೊ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನಂತರ 2009ರ 'ಎಸ್. ಡಾರ್ಕೊ' ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಚೇಸ್ ಎಚ್ಬಿಒನ 'ಬಿಗ್ ಲವ್' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಂಡಾ ವೋಲ್ಮರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಪ್ರವಾದಿ ರೋಮನ್ ಗ್ರಾಂಟ್ನ ಹದಿಹರೆಯದ ಬಾಲ್ಯ ವಧುವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಮೊದಲು, ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಯುವ ನಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದವು.