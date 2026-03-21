ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರೀ ಅಬ್ಬರ!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್' (Dhurandhar 2) ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ:
ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್', ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 'ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ' ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಗೂಢಚಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯಾರಿಯ ಭೂಗತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅವರ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವರದಿ:
ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ನಡೆದ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ 43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಶೋಗಳು ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ) ಬರೋಬ್ಬರಿ 102.55 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 21.3 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 80.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 226.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಕೇವಲ 3.73 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 230 ಕೋಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ತಲುಪಲು ಚಿತ್ರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ 269.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು:
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭಾಷಾವಾರು ಗಳಿಕೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ:
ಹಿಂದಿ: 78.94 ಕೋಟಿ ರೂ.
ತೆಲುಗು: 1.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
ತಮಿಳು: 0.44 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕನ್ನಡ: 0.03 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಮಲಯಾಳಂ: 0.01 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೋಚಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಹೇಗೆ ಭೂಗತ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ 'ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ' ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ನಟನೆಗೆ ಫುಲ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.