ಜನ ನಾಯಗನ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆತಂಕದ ಸಮಯ. ಹೌದು, ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಎನ್ನಲಾದ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' (Jana Nayagan) ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ECI) ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ 'ಜನ ನಾಯಕನ್'!
ವಿಜಯ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಕಡೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚುನಾವಣಾ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರದ ರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗವು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಸಿಐ (ECI) ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾ?
ಚಿತ್ರತಂಡವು ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇನ್ನೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿದೆ.
ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಚಿತ್ರ:
ಕೇವಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯು (Revising Committee) ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಹೆಚ್. ವಿನೋತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಕನ್':
ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್. ವಿನೋತ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಮೇಕಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಜನ ನಾಯಕನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಳಪತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!