Ramayana box office collection: ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ‘ಪುಷ್ಪ 2’ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಈಗ ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2’ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ! ಕೇವಲ 22 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯಂತೆ!
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಯಶ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿನಯದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 22 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹1,777 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್’ (ಜಾಗತಿಕ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ಗಳಿಕೆ ₹1,742.10 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರದೇ ‘ಅನಿಮಲ್’ (₹917.82 ಕೋಟಿ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ದಾಖಲೆ) ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಮುರಿದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 22 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಗಳಿಕೆ ₹992.10 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ₹1,183 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರವು ಇದುವರೆಗೆ ₹592.00 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆಗೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
1. ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಯಶ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯಶ್ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
2. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ ಶೋಗಳ ಲಭ್ಯತೆ
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಶೋಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಹಲವು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವಿನೋದ್ ಕಾಪ್ರಿ ಅವರ ‘ಪಾಯರ್’ (Pyre) ಚಿತ್ರದ ಶೋಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ‘ರಾಮಾಯಣ’ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
3. ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಲು ಸಾಲು ರಜಾದಿನಗಳ ಲಾಭ
ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ದೀರ್ಘ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಕ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ₹500 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿತ್ತು. ರಜೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ₹196 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.
4. ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ (VFX) ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವಿಜುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀತಾ ಹರಣ ಮತ್ತು ಜಟಾಯು ವಧೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
5. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರುವುದು
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಎದುರು ‘ಪಾಯರ್’ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ‘ರಾಮಾಯಣ’ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ಇದುವರೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು?
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹2,070 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ‘ದಂಗಲ್’ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಇದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹1,813 ರಿಂದ ₹1,852 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2’ ಇದ್ದು, ಇದರ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆ ಸುಮಾರು ₹1,788 ರಿಂದ ₹1,810 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರವು ‘ಬಾಹುಬಲಿ 2’ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ ₹11 ಕೋಟಿ ಹಿಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಮತ್ತು ‘ದಂಗಲ್’ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.