ಇಬ್ಬರು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿರಿಯ ವಿತರಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
'ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ!' ನಯನತಾರಾ, ಅಜಿತ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಿರಿಯ ವಿತರಕರ ಗರಂ ಹೇಳಿಕೆ!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಯನತಾರಾ (Nayanthara) ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ (Ajith Kumar) ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಇದೇ ವಿಷಯ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಅವರ ವರ್ತನೆಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿತರಕರೊಬ್ಬರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬೇಗನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾರೆಯರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯರ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿತರಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದೇಕೆ?
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಅವರು ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅಜಿತ್ ಕಥೆಯೂ ಇದೇ!
ಇನ್ನು ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನೀಡುವುದು, ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವುದು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ರೇಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ನಂತಹ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಚಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅಜಿತ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ.
'ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ!'
ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿರುಪ್ಪೂರು ಮೂಲದ ಹಿರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಕ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫಿಲ್ಮಿ ಫ್ರೈಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರುವುದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಇದೇ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇಗನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅನಿವಾರ್ಯವೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯರು ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭೇಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡಗಳ ನಂಬಿಕೆ.
ಆದರೆ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ನಟರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿರಿಯ ವಿತರಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.