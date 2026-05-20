ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಕರುಪ್ಪು' ಅಬ್ಬರ: ಸೂರ್ಯನ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಇರಲಿ, ಕಾಲಿವುಡ್ ಇರಲಿ... ಸೂರ್ಯ (Suriya) ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ (Karappu) ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ದಿನಾಂಕದ ಗೊಂದಲ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಇಸೈಜ್ಞಾನಿ ಇಳಯರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
ಹೇಗಿದೆ 'ಕರುಪ್ಪು' ಹವಾ?
ಮೇ 15 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕರುಪ್ಪು', ಸೂರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕರುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ವಕೀಲನಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಪಡಿ ಕರುಪ್ಪು' ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಳ್ಳೆ-ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಜೆ ದಿನಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಕಾಮಿಡಿ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
ಇಳಯರಾಜ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕ್ಷಮೆ!
ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ (Copyright) ವಿಚಾರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 'ಅಲೈ ಓಸೈ' ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಯರಾಜ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲವು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂತು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ವಿಷಯ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. "ಇಸೈಜ್ಞಾನಿ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಥೆಯ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೃಶ್ಯ ಬಂದಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆಯಲ್ಲ," ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿವಾದಿತ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ವಿವಾದಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಳಯರಾಜ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಖದರ್ನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಆ 'ಮಾಸ್' ಅವತಾರ ನೋಡಲು ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ!
ಸಾರಾಂಶ:
'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಸೂರ್ಯನ ಪಾಲಿಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ನಂತಿದೆ. ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಈ 'ಕಪ್ಪು' ಸುನಾಮಿ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್!