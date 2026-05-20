- ತಾಯಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಆಗಿದ್ದು ನಟ ಕಿಶೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ: ದಯಾಳ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್
Actor Kishore: ನಟ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಯಾಳ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಶೋರ್ಗೆ ತಾಯಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ನಟ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕರೆಗಳಿಗೂ ಸಿಗದಿರುವ ಕಾರಣ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ
ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಕರೆಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು (voice message) ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಜೆಪಿ ನಗರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಅವರ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಜೆ.ಪಿ. ನಗರದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ (Manipal Hospital JP Nagar) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗಮನಿಸಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ.
