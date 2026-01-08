ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರವು ನಾಳೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ₹5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಶೈಲಿಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹65-₹70 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 'ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ "ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್" ಚಿತ್ರವು ನಾಳೆ (ಜನವರಿ 9, 2026) ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ (Advance Booking) ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಚಿತ್ರವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹5 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ: ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಳೆ!

ಸ್ಯಾಕ್‌ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಸುಮಾರು 3,54,000 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಬ್ಲಾಕ್-ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೀಟುಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹17.85 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿರುವ ಈ ಕ್ರೇಜ್ ನೋಡಿದರೆ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಂದಾಜು ಗಳಿಕೆ: ಪಂಚ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹವಾ!

ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ₹65 ರಿಂದ ₹70 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ತೆಲುಗು: ₹45 - ₹50 ಕೋಟಿ

ಹಿಂದಿ: ₹10 - ₹12 ಕೋಟಿ

ಇತರೆ (ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ): ₹5 - ₹6 ಕೋಟಿ

ತಾರಾಗಣದ ಬಲ: ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಸಂಗಮ

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಭಾಸ್‌ಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು: ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್

'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಜೊತೆ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಕೆಲಸಗಳೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.