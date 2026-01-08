'ಕಲ್ಕಿ' ನಂತರ ಪ್ರಭಾಸ್ 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಆಗಿ ಹಾರರ್-ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅವರು, ಭಯ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮೇಳೈಸಿದ ಈ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ! 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಅಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ನಂತರ, ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಳೆ (ಶುಕ್ರವಾರ) 'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಆಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಲೋಕದ ಅದ್ಭುತ ಜಗತ್ತು ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಿದೆ.
ಹಾರರ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟ್ರಿ!
'ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್' ಚಿತ್ರವು ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೀಪಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ.ಜಿ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿತರಣಾ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖ್ಯಾತ 'ಗೋಕುಲಂ ಮೂವೀಸ್' ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಡಬಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವಾಗ್!
ಈ ಚಿತ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ದ್ವಿಪಾತ್ರ (Double Role). ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಅಪ್ರತಿಮ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟವನ್ನೇ ಬಡಿಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಸೆರೆನಾ ವಹಾಬ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ನಟನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
'ಹಾರರ್ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಹ್ಯೂಮರ್'
'ಪ್ರತಿ ರೋಜು ಪಾಂಡಗೆ' ಅಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ನೀಡಿದ ಮಾರುತಿ ಈ ಬಾರಿ ಹಾರರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಾರರ್ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಹ್ಯೂಮರ್' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಹುಣ್ಣಾಗಿಸುವ ಹಾಸ್ಯವೂ ಇರಲಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳು, ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ ಕಾಮಿಡಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಸನದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಿವೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಅದ್ಭುತ ಲೋಕ
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾರರ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಮಲ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರ VFX ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಥಮನ್ ಎಸ್. ಅವರ ಬೆನ್ನುಹುರಿ ನಡುಗಿಸುವ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನಟನೆ ಈ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವ 'ರಾಜಾಸಾಬ್'
ವಿವೇಕ್ ಕುಚಿಬೋಟ್ಲಾ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಳನಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದ್ದು, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಹಾರರ್, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ, ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಈ ಹಾರರ್-ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅವತಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶೋ ಎಲ್ಲಿ?