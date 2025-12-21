ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಒಟಿಟಿ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೋಡಲು ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಚಿತ್ರದ ಒಟಿಟಿ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಒಟಿಟಿ ಡೀಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾರುತಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಆಟವೇ ಉಲ್ಟಾ
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೀಸನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಭರ್ಜರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಟಿಟಿ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಟಿ.ಜಿ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಠಿಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಕೇವಲ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್'ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನ್-ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿರುಚಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅದರ ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಚಿತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ?
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರುತಿ ಅವರ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 9 ಜನವರಿ 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ತೆಲುಗು ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ರಿದ್ಧಿ ಕುಮಾರ್, ಜರೀನಾ ವಹಾಬ್, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ಸತ್ಯ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದಾರೆ. 450 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.