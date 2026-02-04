ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 'ರುದ್ರ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ 'ಕುಂಭ' ಎಂಬ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್' ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೈತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆಕಾಶದಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ. 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ರಾಜಮೌಳಿ ಈಗ ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗೂಡಿ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಶರತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ!
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ:
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಮಂದಾಕಿನಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. "ನಾನು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಆದ ತೊಂದರೆ ಏನು?
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆದ ಹಾಡನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೊತೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ.
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, "ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ವಿಪರೀತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಕಿಚಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು 'ರುದ್ರ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ 'ಕುಂಭ' ಎಂಬ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ 'ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್' (ಕಾಲಯಾನ) ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.