ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಬಂದವಳು!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಟಿ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ (Uorfi Javed) ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ಹಾಗೂ ನೇರ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ನಿಂದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ಉರ್ಫಿ ಅವರೇ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಯಾರೂ ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನೊಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕಳು:
ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಉರ್ಫಿ, "ನಾನು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಸ್ತಿಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ (Atheist). ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನನ್ನದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ನಟಿ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉರ್ಫಿ ಧರಿಸುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕರು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರ ಉಡುಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಧರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಉರ್ಫಿ ಇದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, "ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೊದಲೇ, ನನಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರ ಧ್ವನಿ:
ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ನೇರ ನುಡಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಉರ್ಫಿ, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸದಾ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ಉರ್ಫಿ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು 'ಬಿಚ್ಚುಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.