ವೈರಲ್ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ..!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರಶಾ ಥಡಾನಿ ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಪುರಂ' ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಈಗ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಪುತ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ: 'ಮಂಗ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿರುವ ರಶಾ ಥಡಾನಿ!
ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಪುತ್ರಿ ರಶಾ ಥಡಾನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಆರ್ಎಕ್ಸ್ 100' ಖ್ಯಾತಿಯ ಖಡಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜಯ್ ಭೂಪತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಶಾ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು 'ಮಂಗ' (Manga) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸೋದರಳಿಯನಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾದ ರಶಾ:
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತೆಲುಗಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಅಣ್ಣ ದಿವಂಗತ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪುತ್ರ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ರಶಾ ಥಡಾನಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾಸ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಶಾ:
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಶಾ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಿ ಧರಿಸಿ, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು 'ಬೋಲ್ಡ್' ಆಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ಗಳು ಅವರ ನಟನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿವೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು:
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಜಯ್ ಭೂಪತಿ ಅವರು 'ಮಂಗಳವಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಶಾ ಥಡಾನಿ ಈಗಾಗಲೇ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಆಜಾದ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ದತ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು, 'ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಗಪುರಂ' ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ರಶಾ ಅವರ 'ಮಂಗ' ಪಾತ್ರವು ತೆಲುಗು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
