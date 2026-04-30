ರೋಹನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಾತಕ ಜಾಲಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೋಹನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, 70-80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಳಿದ್ದ ದಂತಕಥೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ದಿವಂಗತ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ. ರೋಹನ್ ಇನ್ನೂ ಪುಟ್ಟ ಪೋರನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತಂದೆ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು.ಈಗ ಈ ಕಥೆ!
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ-ರೋಹನ್ ಮೆಹ್ರಾ ಪ್ರೇಮ ಪುರಾಣ!
ಹಲೋ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ! ಇವತ್ತು ಬಿ-ಟೌನ್ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಗಾಸಿಪ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ, ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ಬುಟ್ಟಬೊಮ್ಮ' ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ! ಹೌದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಕದ್ದಿದ್ದ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಸುಂದರಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹಂಕ್ವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕದ್ದ ಆ 'ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲೋ' ಯಾರು ಅಂತೀರಾ? ಅವರೇ ಬಿ-ಟೌನ್ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ರೋಹನ್ ಮೆಹ್ರಾ!
ಯಾರಿವರಪ್ಪಾ ಈ ರೋಹನ್ ಮೆಹ್ರಾ?
ರೋಹನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಾತಕ ಜಾಲಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೋಹನ್ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, 70-80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಳಿದ್ದ ದಂತಕಥೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ದಿವಂಗತ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ. ರೋಹನ್ ಇನ್ನೂ ಪುಟ್ಟ ಪೋರನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತಂದೆ ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ತಾಯಿ ಕಿರಣ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೀನ್ಯಾದ ಮೊಂಬಾಸಾಗೆ ಹಾರಿದ ರೋಹನ್, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯ ಮುದ್ದಿನ ಮರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ನಂತರ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ (ಯುಕೆ) ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ, ಅಪ್ಪನಂತೆಯೇ ತಾನೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದರು. ಅಂದಹಾಗೆ, ರೋಹನ್ಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಮೆಹ್ರಾ ಎಂಬ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2007ರಲ್ಲೇ 'ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ನಂ. 203' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ!
ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ರೋಹನ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೀರೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಬಜಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ನ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೊಚ್ಚಲ ನಟ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಈತ. ಕೇವಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, '420 IPC' ಎಂಬ ಲೀಗಲ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ವಕೀಲನಾಗಿ, 'ಕಾಲಾ' (Kaala) ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಾನೊಬ್ಬ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಯ ನಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ, ಬ್ರೇಕಪ್... ಈಗ ಪೂಜಾ ಜೊತೆ ಸೆಟಪ್!
ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ರೋಹನ್ ಮೆಹ್ರಾ ಹೆಸರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಜೊತೆ ತಳುಕುಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಾರಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ಟಿ, ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೈ-ಕೈ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ತಾರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದ ರೋಹನ್ ಕಣ್ಣು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ" ಅಂತ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ಇವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಭಾಷೆ, ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, "ಇದೇನಿದು ಹೊಸ ಪ್ರೇಮಲೋಕದ ಪಯಣವಾ?" ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇವರ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ ಬಿ-ಟೌನ್ನ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಯಣ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಇದೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಸಿಪ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾ? ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ!