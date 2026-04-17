ಬಾಲಿವುಡ್ ‘ಸಿಂಗಂ’ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು: ಇದು ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯ ಅಸಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಟೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳು, ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೈ ನಡುಗಿಸುವ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್' ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ (Rohit Shetty) ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು 'ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್' ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ!
ಆಗ್ರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಮಾ!
ಅದು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 3:56ರ ಸಮಯ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾ-ಎಟಾ ರಸ್ತೆಯ ಛದಮಿ ಮತ್ತಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ (STF) ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಶೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗಾತ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮೀಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಹಂತಕ ಕೊನೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.
ಏನಿದು ದಗಾ? ಯಾಕಿಷ್ಟು ಭಯ?
ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2026ರ ಕತ್ತಲ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ಉಪನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಶೆಟ್ಟಿ ಟವರ್' ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಕರಾಳ ಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಕುಖ್ಯಾತ ಶುಭಂ ಲೋಂಕರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನೇ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರ ಖಡಕ್ ಆಕ್ಷನ್:
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ (MCOCA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಗೋಲು, ದೀಪಕ್ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಕುಶ್ವಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಜನರನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ದ ರಿಯಲ್ ಬಾಸ್!
ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮ್ಮ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್ಮಾಲ್', 'ಸಿಂಗಂ'ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದವರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 'ಕಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ರೋಹಿತ್, ಈಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕುವ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಈಗ ಅಸಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿಂಗಂ" ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕೇಸ್ ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ!