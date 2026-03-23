ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್! ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ!
ನೀವು ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ! ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix), ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ?
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ 3 (PlayStation 3) ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ. ಅವರು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ ತೆರೆದಾಗ, "ಮಾರ್ಚ್ 2, 2026 ರ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಗುಟ್ಟಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, 2015ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಯಾರಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ!
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಹಳೆಯ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೈಬಿಡಲು ಕಾರಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, 2015ಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಟಿವಿಗಳ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಪ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಟಿವಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ 'ಕಾಸ್ಟ್' (Casting) ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ಈ ಫೀಚರ್ ಕೇವಲ ಗೂಗಲ್ ನೆಸ್ಟ್ ಹಬ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಟಿವಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು HDMI ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುಲಭ ದಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು:
ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗಳು: ಅಮೆಜಾನ್ ಫೈರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟಿಕ್ (Amazon Fire TV Stick) ಅಥವಾ ರೋಕು (Roku) ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಟಿವಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ PS5 ಅಥವಾ Xbox Series X ಇದ್ದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಫೋನ್: HDMI ಕೇಬಲ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಟಿವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ USB-C ಇಂದ HDMI ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸಿ ಫೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬಹುದು.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಾಧನಗಳು: ಆಪಲ್ ಟಿವಿ 4K (Apple TV 4K) ಅಥವಾ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಶೀಲ್ಡ್ ಟಿವಿಯಂತಹ ಸಾಧನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಟಿವಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಹಳೆಯ ಸಾಧನಗಳು ಮೂಲೆ ಸೇರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಾದಿ ತುಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!