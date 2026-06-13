Jagapathi Babu ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಯಾಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 3 ಕೋಟಿಗೆ ಮನೆ ಮಾರಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘಟನೆಯನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸದ್ಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಯಾಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ 'ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾದಿ ಬದಲಿಸಿದರು.
ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅಪ್ಪಲಸೂರಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ತರಲು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರವದು. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು 3 ಕೋಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ಅವರು 'ಲೆಜೆಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೋವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ತಾನು ಜೊತೆಗಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನೋವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು. 'ಆಕೆ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕೆಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, 'ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಚಾರ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆಕೆ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೋ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.