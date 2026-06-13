- Home
- Entertainment
- News
- Shocking: 'ಮದುವೆ-ಮಗು ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ' ಅಂದವರಿಗೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಕ್ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾ?
Shocking: 'ಮದುವೆ-ಮಗು ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ' ಅಂದವರಿಗೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಕ್ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾ?
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ‘ಕ್ಯಾಟ್’: ಅನುಷ್ಕಾ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ!ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ‘ಇವರು ಇನ್ನು ನಟಿಸುತ್ತಾರಾ?’. ಅದರಲ್ಲೂ ಕತ್ರಿನಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ-ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ.!
ಬಾಲಿವುಡ್ 'ಬಾರ್ಬಿ ಡಾಲ್' ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್! ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಅಂದವರಿಗೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಕ್ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾ?
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ‘ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್’. ಹೌದು, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕತ್ರಿನಾ ಇನ್ನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಅನುಮಾನ, ಅವರು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ!
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ‘ಕ್ಯಾಟ್’: ಅನುಷ್ಕಾ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ!
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ‘ಇವರು ಇನ್ನು ನಟಿಸುತ್ತಾರಾ?’. ಅದರಲ್ಲೂ ಕತ್ರಿನಾ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ಬಿ-ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು. ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೂಡ ಮಗು, ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದುಬಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಹಲವರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಲು ಕತ್ರಿನಾ ಈಗ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
‘ಚಾಂದಿನಿ ಬಾರ್ 2’ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ!
ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅಂತಿಂತಹ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ! 2001ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಚಾಂದಿನಿ ಬಾರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಸಿಕ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ಕತ್ರಿನಾ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಯ್ ಬಹ್ಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಚಾಂದಿನಿ ಬಾರ್ 2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಈಗ ಮುಂಬೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ‘ಕತ್ರಿನಾ’ ಹವಾ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದಿದ್ದ ಕತ್ರಿನಾ, ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ‘ಚಾಂದಿನಿ ಬಾರ್ 2’ ಸುದ್ದಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬೀಳುವ ಮೊದಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕತ್ರಿನಾ ಅವರಾಗಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆಯಂತೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನಟಿಯರ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದಂತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ‘ಕ್ಯಾಟ್’ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.