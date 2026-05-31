ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನದವರೆಗೆ 'ದಳಪತಿ' ಪಯಣ: ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನೇ ಅತಿಥಿ! ಇದು ವಿಜಯ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ!
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ದಶಕಗಳ ಪೈಪೋಟಿ. ಆದರೆ, ಈ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸಿ, ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿರುವುದು ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ 'ತಮಿಳು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (TVK). ಟಿವಿಕೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಒಬ್ಬ ನಟ ಕೇವಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಹತ್ತಾರು ಏಳುಬೀಳುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ.
ಮೌನಿಯಾದ 'ವಾಚಾಳಿ' ಹುಡುಗ:
ಇಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೌನವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವಿಜಯ್, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಾಚಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ ಶೋಭಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ತಂಗಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟ ತಂಗಿಯ ಅಗಲಿಕೆ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ನೋಯಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆ ವಾಚಾಳಿ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಮೌನಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದರು. ಈ ಮೌನವೇ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ವಿಜಯ್!
ವಿಜಯ್ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಪೋಷಕರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು! ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಅವರದ್ದು ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹ. ಇವರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ್ದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರ ಮಗಳೇ ಈ ಶೋಭಾ. ಇವರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾ ಅಮ್ಮಾಳ್ ಅವರು ಶೋಭಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ನೀಡಿ ಹರಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ದಂಪತಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಮದುವೆ ನಡೆದಾಗ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು! ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡ್ ವೈಟ್ ಫೋಟೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಧರ್ಮ ಮೀರಿದ ಸಂಬಂಧ:
ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ತಂದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ತಾಯಿ ಹಿಂದೂ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಾ ಧರ್ಮಾತೀತವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು.
ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ'ನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ್. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ಇಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇವಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ.