ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 'ದಬಾಂಗ್' ಅವತಾರ! ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾದ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್; ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತೀರಾ!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ದಂಡು ಇರುವುದೇ. ಆದರೆ, ಸದಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಬೈನ ಹಿಂದೂಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ! ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಸಲ್ಮಾನ್, "ನಿಮಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಘರ್ಜಿಸಿದ ಘಟನೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಸಲ್ಲು!

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಥವಾ ಆಪ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೂಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್, ಏನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಕಥೆಯೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಕೆಲವು ಪಾಪರಾಜಿಗಳು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' (Maatrubhumi) ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಸಿನೆಮಾ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದು ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ತರಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾಪರಾಜಿಗಳತ್ತ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಲ್ಮಾನ್, "ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ ಖಡಕ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್‌ಗಳು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಸುಮ್ಮನಾದರು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು.

ಏನಿದು 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ?

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ದಿವಂಗತ ಕರ್ನಲ್ ಬಿಕುಮಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ಅವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕೇವಲ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತು:

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ಖಾಸಗಿತನ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ಮೂಲಕ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಈ 'ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಷನ್' ಮಾತ್ರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!

ಸಾರಾಂಶ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರೆತಿದ್ದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಳಿ ಬರಲಿರುವ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ'ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.