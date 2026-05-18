ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ತಾನು ಮದುವೆಗೆ ಆತುರಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ನಟರಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ತಾನು ಮದುವೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತುರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ (Sara Ali Khan) ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಧಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾದ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮದುವೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಫಲ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, 'ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಕಾಯುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬದಲು ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಗಾತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗಮನವೆಲ್ಲಾ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಾ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧವು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಬಾರದು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.