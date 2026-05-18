ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗ ವಂಶಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ 'ಬೀಸ್ಟ್ ಮೋಡ್'ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿದಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಸಿದ್ದು, ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ, 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಈ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಾಗ ವಂಶಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 3, 2026 ರಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೇ 18, 2026 ರಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗ ವಂಶಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗ ವಂಶಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಗ ವಂಶಿ, "#PeddiTrailer ನೋಡಿದೆ... ಇದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿಕ್ಸರ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: "ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ... ಅದೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ."

ಮುಂದುವರೆದು, "ಮೆಗಾ ಪವರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೀಸ್ಟ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು 'ravishing' (ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್‌ಓವರ್ ಶಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ ಕ್ರಾಸ್‌ಓವರ್ ಶಾಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ... ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ

ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸಾನಾ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.