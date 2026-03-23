ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕಾ ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ 'ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಷನ್' ಆಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಸಿಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!
ಅಟ್ಲಿ-ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಎಂಟ್ರಿ?
'ಪುಷ್ಪ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಸುನಾಮಿಯ ನಂತರ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ (Allu Arjun) ಕ್ರೇಜ್ ಈಗ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಭಾರತದ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಈಗ 'ಪುಷ್ಪರಾಜ್'ದ್ದೇ ಮಾತು. ಈ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ 22ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಜವಾನ್' ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಟ್ಲೀ, ಈಗ ಬನ್ನಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ!
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ (Anushka Sharma) ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ತುಸು ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. 2017ರ 'ಜೀರೋ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಟಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ವಾಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಗ ಅಕಾಯ್ ಅವರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನುಷ್ಕಾ, ಈಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ನಾಯಕಿಯರ ಮಹಾಸಂಗಮ: ಇದು ಅಟ್ಲೀ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಯರನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾಯಕಿಯರ ದೊಡ್ಡ ದಂಡನ್ನೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅಟ್ಲೀ ಈ 'ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ'ಗಳ ತಂತ್ರ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್!
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆಯಂತೆ. ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸ್ವಾಗ್ ಒಂದಾದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕಾ ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ 'ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಷನ್' ಆಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಸಿಕರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!