ಧುರಂಧರ್ ಸುನಾಮಿ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೇವಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬರೆಯುತ್ತವೆ. ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್ 2'. ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ!
ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಧೂಳಿಪಟ!
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2', ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹450 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಆರ್ಭಟ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ₹700 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ₹115 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
ದೈತ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಧೀರ!
ಈ ಮೊದಲು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಪಠಾಣ್' (₹287 ಕೋಟಿ) ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ವೀಕೆಂಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧುರಂಧರ್ 2 ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜಮೌಳಿಯವರ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2', 'RRR' ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. 2024ರ 'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು.
ತಾರಾಗಣದ ಬಲ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್:
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಣವೀರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿಲನ್ ಅವತಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ.
2000 ಕೋಟಿಯತ್ತ ಪಯಣ?
'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ₹1300 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಕೇವಲ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹2000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿಮೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಈ ಸಂಗಮವು ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಖತ್ ರಸದೌತಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.