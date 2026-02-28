"ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂತಹ ಫಿಲಾಸಫಿ ಯಾಕೆ ಬಿಗ್ ಬಿ?" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರೆ, "ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಂತೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಓವರ್‌ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ..

"ಜಗತ್ತು ಉರುಟಾಗಿದೆ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಹುಡುಕೋದು ಕಷ್ಟ!" ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಮಿಕ ಟ್ವೀಟ್ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಥೆಯೇನು?

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಶೆಹನ್‌ಶಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan) ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ. 82ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಅಷ್ಟೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಹಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು 'ಮಾರ್ಮಿಕ' ಟ್ವೀಟ್ ಈಗ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಆ ನಿಗೂಢ ಟ್ವೀಟ್ ಏನು?

ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 3:20ಕ್ಕೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದದ್ದು ಹೀಗೆ: "ನಿಷ್ಠಾವಂತ (Loyal) ಪುರುಷರು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭೂಮಿ ಉರುಟಾಗಿದೆ!" ಭೂಮಿಗೆ ಮೂಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ನ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಂಗ್ಯ. ಈ ಟ್ವೀಟ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಠೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರ ಫನ್ನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್:

ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂತಹ ಫಿಲಾಸಫಿ ಯಾಕೆ ಬಿಗ್ ಬಿ?" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರೆ, "ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಂತೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಓವರ್‌ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು "ಅಪ್ಪಂದಿರು ಮಾಡುವ ಕಾಮನ್ ಜೋಕ್" (Dad Joke) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಲ್ಕಿ 2' ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿ-ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮಿಲನ!

ಟ್ವೀಟ್ ವಿವಾದ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1985ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಗಿರಫ್ತಾರ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು ಈಗ 'ಕಲ್ಕಿ 2' ಮೂಲಕ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಡೇ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಟನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗೋ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ! ಆದರೆ ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.