ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೂ ‘ದೇವದಾಸ್’ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ.
'ಜಾದೂ ಹೈ ನಶಾ ಹೈ' ಹಾಡಿಗೆ ನಾನು ಅನ್ಫಿಟ್ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗಾಯನ ಲೋಕದ 'ಮೆಲೊಡಿ ಕ್ವೀನ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ (Shreya Ghoshal) ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ದೇವದಾಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯಾ, ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಐದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರಬಹುದು; ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭದ ನಂತರವೂ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ದೇವದಾಸ್ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೂ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ದಿನಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಹಾಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಹಾಡಿಗೆ ಶ್ರೇಯಾ ಯಾಕೆ ಹೆದರಿದ್ದರು?
'ದೇವದಾಸ್' ನಂತರ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದು 'ಜಿಸ್ಮ್' ಚಿತ್ರದ 'ಜಾದೂ ಹೈ ನಶಾ ಹೈ' ಹಾಡು. ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಾಡು ಹಾಡುವಾಗ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಶಯವಿತ್ತಂತೆ! ಅದುವೇ ತಾವು ಆ ಹಾಡಿಗೆ 'ಮಿಸ್ಫಿಟ್' (Misfit) ಎಂಬ ಭಾವನೆ.
ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಅವರಂತಹ ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಗೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. "ನಾನು ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಅವರಿಗೆ ಮಿಸ್ಫಿಟ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ ಕೀರವಾಣಿ ಅವರು ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯೇ ಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.
ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ನಾನು 'ಸೆನ್ಸುವಸ್' ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನನಗೆ ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮುಗ್ಧತೆ ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿತ್ತು," ಎಂದು ಶ್ರೇಯಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೀರವಾಣಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ!
ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಎಂ. ಕೀರವಾಣಿ ಅವರು ಅಂದು ಶ್ರೇಯಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಗ್ಧ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಮೂಡಿಬಂದ ಆ ಹಾಡು ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಅವರ ಬೋಲ್ಡ್ ನಟನೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೇವದಾಸ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರ ಈ ಸಂಗೀತ ಯಾನ, ಇಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಪ್ರತಿ ಹಾಡಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ 'ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್' ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂಬ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆ!
