- ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಪಂಗಾ ಗರ್ಲ್' ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ (Kangana Ranaut) ಮತ್ತೆ ಗರ್ಜಿಸಿದ್ದಾರೆ! ನೇರ ಮಾತು, ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಕಂಗನಾ, ಈಗ ಬಿ-ಟೌನ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖಾನ್ಗಳು, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮತ್ತು ಯುವ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
"ಇವರೆಲ್ಲಾ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರು?"
ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕಂಗನಾಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಕಂಗನಾ ಕ್ಷಣಾರ್ಧವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ನಗುತ್ತಾ, "ಅರೇ, ಇವರೆಲ್ಲಾ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರು?" ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ಆದರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ನಿರೂಪಕರು, ಇವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಕಂಗನಾ "ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ ಕಾಲೆಳೆದ 'ಕ್ವೀನ್'!
ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ನ ನಟಿಯರಾದ ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ, ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉತ್ತಮ ನಟಿ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕಂಗನಾ ನಗುತ್ತಾ "ನಾನು ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಡಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಅವರು ಅನನ್ಯಾರನ್ನು 'ಬೋಲಿ-ಬಿಂಬೋ' ಎಂದು ಕರೆದು, ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲವನ್ನು ಅಣಕಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಅದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಕಾಲೆಳೆದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
"ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ!"
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭೀಕರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ! ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಂಗನಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. "ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಅಭಿರುಚಿ ಅಷ್ಟು ಕೀಳುಮಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ (Standards are not low). ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೊಡಬಾರದಿತ್ತೇ?" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮೂವರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರನ್ನು 'ನೆಪೋಟಿಸಂನ ಪಿತಾಮಹ' ಎಂದು ಕರೆದು 2017ರಲ್ಲೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಕಂಗನಾ, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಹಗೆತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕಂಗನಾ ಬ್ಯುಸಿ!
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಂಗನಾ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 'ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು' ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರಿಡದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿಗೆ ಕಂಗನಾ ಕೊಟ್ಟ ಈ 'ಡೋಸ್' ಈಗ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್ ಆಗಿದೆ!
