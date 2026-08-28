ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೆಡ್ ಸೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀG ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. 'ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ' ಎಂಬ ಅವರ ಉತ್ತರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರು-ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬನಿಂದ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೆಡ್ ಸೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, 'ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಲಿಯಾ ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಉತ್ತರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರೆಡ್ ಸೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ. ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ. ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ಗೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್ ಹೊರೈಝನ್ ಅವಾರ್ಡ್' ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ.

ಆಲಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ ವೈರಲ್ ಉತ್ತರ

ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ

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ಆಲಿಯಾ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಉತ್ತರ ಇಡೀ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲಿಯಾ, ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಯೋಚಿಸಿ ಈ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದೊಂದು 'ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಗೆಲುವು' ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು. ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು.

ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದ ಆಲಿಯಾ

ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆಲಿಯಾಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿಯಿತು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ವಿವಾದವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಗಮನವನ್ನು ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿತು ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಒಂದು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯ್ತು.

ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಆಲಿಯಾ ಮುಂದೆ ಸೋಹಮ್ ಶಾ ಜೊತೆ 'ತುಂಬಾಡ್ - 2' ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಹಾಗೂ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.