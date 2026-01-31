"ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
"ನಮ್ಮ 7 ವರ್ಷದ ಪ್ರೀತಿಗೆ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಟ್ರೋಲ್ ಸಾಟಿಯೇ?"
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪವರ್ ಕಪಲ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೋಡಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಆಲಿಯಾ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
7 ವರ್ಷದ ಬಾಂಧವ್ಯ vs 7 ಸೆಕೆಂಡ್ನ ವಿಡಿಯೋ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 'ಅಸಂಬದ್ಧ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಸುಂದರ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಕೇವಲ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಅಥವಾ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗದ್ದಲಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನೈಜವಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಮಗಿಲ್ಲ:
"ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 50 ಜನರಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಯೋಚಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಆಲಿಯಾ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತಲೆಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಬೀರ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ತಂದೆ:
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ತಂದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲಿಯಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮಗಳು ರಾಹಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ರಣಬೀರ್ ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ರಾಹಾ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ಅವರೇ ಮಗುವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ರಾಹಾ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ:
ತಾಯ್ತನದ ನಂತರ ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಈಗ ಬೇಗ ಮಲಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವ ದಿನಚರಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಲಿಯಾ ಅವರ ಈ ನೇರ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠುರ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.