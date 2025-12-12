ಒಬ್ಬ ನಟ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಟನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ದಿಗ್ಗಜನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. 'ವೆಟ್ಟೈಯನ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ನಟರ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್-ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೋಡಿ ಕಥೆ
ಚೆನ್ನೈ/ಮುಂಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಜೀವಂತ ದಂತಕಥೆಗಳೆಂದರೆ ಅದು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan) ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth). ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬವೋ ಹಬ್ಬ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 2024) ತೆರೆಕಂಡ ತಮಿಳಿನ 'ವೆಟ್ಟೈಯನ್' (Vettaiyan) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹಮ್' (Hum) ನಂತರ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 33 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮರುಮಿಲನದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಅವರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಸಿನಿಮಾಗಳ ರೀಮೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯ. 70 ಮತ್ತು 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ 'ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್' ಇಮೇಜ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು.
ರೀಮೇಕ್ನಿಂದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟದವರೆಗೆ:
ಇಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಟಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 1978 ರಿಂದ 1990ರ ನಡುವೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಇಂತಹ ರೀಮೇಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಅದರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ:
ಶಂಕರ್ ಸಲೀಂ ಸೈಮನ್ (1978): ಇದು ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ 'ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಥೋನಿ' ಚಿತ್ರದ ರೀಮೇಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಜನಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಾನ್ ವಾಳ ವೈಪ್ಪೇನ್ (1979): ಇದು 'ಮಜ್ಬೂರ್' (Majboor) ಸಿನಿಮಾದ ರೀಮೇಕ್.
ಬಿಲ್ಲಾ (1980): ರಜನಿಕಾಂತ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ 'ಡಾನ್' (Don) ಚಿತ್ರದ ಈ ರೀಮೇಕ್ ರಜನಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.
ದೀ (Thee - 1981): ಯಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 'ದೀವಾರ್' (Deewaar) ಚಿತ್ರದ ರೀಮೇಕ್ ಇದಾಗಿತ್ತು.
ಮಾವೀರನ್ (1986): ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಮರ್ದ್' (Mard) ಚಿತ್ರದ ತಮಿಳು ಅವತರಣಿಕೆ.
ಪಣಕ್ಕಾರನ್ (1990): ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ಫೇಮಸ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಲಾವಾರಿಸ್' (Lawaaris) ಚಿತ್ರದ ರೀಮೇಕ್.
ವೇಲೈಕ್ಕಾರನ್ (1987): ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಮಿಶ್ರಿತ 'ನಮಕ್ ಹಲಾಲ್' (Namak Halaal) ಚಿತ್ರದ ರೀಮೇಕ್.
ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 'ಕೂನ್ ಪಸೀನಾ' (ಟೈಗರ್ ಮತ್ತು ಶಿವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು), 'ತ್ರಿಶೂಲ್' (ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಾರತ್), 'ಖುದ್ದಾರ್' (ಪಡಿಕ್ಕಾಧವನ್) ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅಮಿತಾಭ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿ ನಟಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆಂಥೋನಿ ರೀಮೇಕ್ 'ರಾಮ್ ರಾಬರ್ಟ್ ರಹೀಮ್') ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದಾದ ಜೋಡಿ:
ಹೀಗೆ 14 ರೀಮೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಡನೆಯೇ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು.
ಅಂಧಾ ಕಾನೂನ್ (1983): ಇದು ಆ ವರ್ಷದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ 5ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಗೆರಫ್ತಾರ್ (1985): ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಭ್ ಇದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಹಮ್ (1991): ಇದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಇವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಜನ ಮನಸೋತಿದ್ದರು. 'ಜುಮ್ಮಾ ಚುಮ್ಮಾ' ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಫೇಮಸ್.
33 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 'ವೆಟ್ಟೈಯನ್':
ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಇಂದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಈಗ 2024ರಲ್ಲಿ ಟಿ.ಜೆ. ಜ್ಞಾನವೇಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವೆಟ್ಟೈಯನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಥೆ ಬೇರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಥಾನಾಯಕನಾದರೆ, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ನಟ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಟನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ದಿಗ್ಗಜನ ಜೊತೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. 'ವೆಟ್ಟೈಯನ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ನಟರ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.