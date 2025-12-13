- Home
ತ್ರಿಷಾ ನಲವತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ತ್ರಿಷಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವ ತ್ರಿಷಾ
ಸದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾಗೆ 42 ವರ್ಷ. ತ್ರಿಷಾ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತ್ರಿಷಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಲವ್ ಅಫೇರ್, ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ತ್ರಿಷಾ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತ್ರಿಷಾ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತ್ರಿಷಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ತ್ರಿಷಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
2015ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಜೊತೆ ತ್ರಿಷಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯಿತು. 40 ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲೂ ತ್ರಿಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಷಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವರುಣ್ ಮಣಿಯನ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ಅಫೇರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ವರುಣ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು OTT ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ 'ರಾಮರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ', 'ಪಿಲ್ಲಾ ಜಮೀನ್ದಾರ್' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿಷಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಬಿಂದು ಮಾಧವಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 'ಹೌದು.. ಆದರೆ ತ್ರಿಷಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದು ತ್ರಿಷಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆದ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ' ಎಂದು ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಂಭರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ
ಸದ್ಯ ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟಿವಿ ಶೋಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತ್ರಿಷಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
