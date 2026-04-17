ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಡೈಸಿ ಶಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. "ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಮಿನುಗುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡೈಸಿ ಶಾ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಜೈ ಹೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸುಂದರಿ ಡೈಸಿ ಶಾ (Daisy Shah). ಕೇವಲ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಜೊತೆ 'ಭದ್ರ', ನವರಸ ನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಜೊತೆ 'ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾದವರು. ಸದಾ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ನಟಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ಕರಾಳ ನೆನಪಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡೈಸಿ, ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮುಜುಗರದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಒಂದು 'ಬ್ಯಾಡ್ ಟಚ್' ಇಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ!
'ದಿ ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಜರ್ನಲ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೈಸಿ ಶಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆಗ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಳು. ದಕ್ಷಿಣದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಟಿಯರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 6-7 ಹುಡುಗಿಯರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕೈ ಹಿಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ:
"ನನ್ನ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಬಳಿ ಹೋದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರು. ಅವರ ಆ ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮವಿತ್ತು ಹೊರತು ಗೌರವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು" ಎಂದು ಡೈಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆಯೆಂದರೆ, ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಭಯಪಡುತ್ತಾರಂತೆ! ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗದ ಅಸಹ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೈಸಿ, ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೃತ್ಯದಿಂದ ನಾಯಕಿಯ ಪಟ್ಟದವರೆಗೆ:
ಡೈಸಿ ಶಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಈ ಚೆಲುವೆ, 'ಜೈ ಹೋ' ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. 'ಹೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ 3' ನಂತಹ ಬೋಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಪಡ್ಡೆಹೈಕಳ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಡೈಸಿ, ಸದ್ಯ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಯಣ ಎತ್ತ?
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ರೆಡ್ ರೂಮ್' ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡೈಸಿ ಶಾ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಡೆ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಡೈಸಿ ಶಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. "ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಮಿನುಗುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ, ಹುಡುಗಿಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.