ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯ (Suriya) ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕರುಪ್ಪು' (Karuppu) ಚಿತ್ರದ್ದು. ಈ ಚಿತ್ರ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರೆಹಮಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶುರುವಾದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಪಯಣ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಜೆ ಬಾಲಾಜಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಕಥೆಯೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಕಥೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ತಯಾರಕರಿಂದ ಕರೆ ಬಂತು. ಆ ಎರಡನೇ ಕರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಠಾತ್ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ.
ರೆಹಮಾನ್ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಮೂಕುತಿ ಅಮ್ಮನ್ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದರು. 'ಕರುಪ್ಪು' ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, 'ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು" ಎಂದು ಬಾಲಾಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಯಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಎಂಟ್ರಿ!
ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಯುವ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಸಾಯಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬಾಲಾಜಿಗೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. "ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾಡುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಸಾಯಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಹಿಂದೆ ಇಳಯರಾಜ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೋ, ಸಾಯಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಸೂರ್ಯ-ತ್ರಿಶಾ ಜೋಡಿ!
ಈ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ದೃಶ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವೂ ಇದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಹಳೇ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನಲ್ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರವು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ!