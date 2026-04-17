ದೀಪಿಕಾ ಅವರ '8 ಗಂಟೆ' ಕೆಲಸದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕಂಗನಾ ಜೈ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, 12-15 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುವುದು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ 'ಅಘೋಷಿತ ನಿಯಮ'ಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ. "ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 8 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು" ಎಂಬ ದೀಪಿಕಾ (Deepika Padukone) ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೀಪಿಕಾ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಈಗ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ (Deepika Padukone) ಅವರು ದೀಪಿಕಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ!
ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದು 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಸಿನಿಮಾ?
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾ **'ಸ್ಪಿರಿಟ್'**ನಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹೊರಬಂದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಒಂದು ಶರತ್ತು. ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 8 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಹಲವು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಂಗನಾ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಗನಾ ಅವರ ಖಡಕ್ ಮಾತುಗಳು:
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಗನಾ, "ಇದನ್ನೊಂದು ವಿವಾದ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದೀಪಿಕಾ ಇಂದು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಅಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ದೇಶದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ತಾಯಿ ಕೂಡ. ಮಗು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಅವರ ಹಕ್ಕು" ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಸಿವು ವರ್ಸಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ:
ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಂಗನಾ, "ನಾನು ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಸಿವಿತ್ತು. ಆಗ ದಿನಕ್ಕೆ 14 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದೀಪಿಕಾ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಕೇತ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರ ನಡುವೆ, ಕಂಗನಾ ಅವರು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಸಂತಸ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹವಾ:
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬಿ ದಿ ಈವಿಲ್' ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಮಾದರಿಗೆ ಈಗ ಕಂಗನಾ ಅವರ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದಂತಿದೆ!