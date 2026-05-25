ನಟಿ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ದಿನಗಳಿಗೆ ಜಾರಿದ ಅವರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾನುವಾರದ ಥ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ ಫೋಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ. 'ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಫುಕೆಟ್ನ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು (ಸೋನಿಯಾ) ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ (ರೋಹಿತ್/ರಾಜ್) ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು.
ಇಂದಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಹನಟರ ನಡುವೆ ಕಾಣಸಿಗದ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ ಆಗ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ," ಎಂದು ಅಮೀಶಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಮೀಶಾ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ಡಿನ್ನರ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಹೋ ನಾ... ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ಒಂದು ಹಿನ್ನೋಟ
2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 'ಕಹೋ ನಾ... ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡು, ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಎಂಬ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನೇ ಹೋಲುವ ರಾಜ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೀಶಾ ಪಟೇಲ್, ಸೋನಿಯಾ ಎಂಬ ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹೃತಿಕ್ ಅವರ ಡಬಲ್ ರೋಲ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಫರಿದಾ ಜಲಾಲ್, ಸತೀಶ್ ಶಾ, ಮೋಹ್ನಿಶ್ ಬೆಹ್ಲ್, ದಲೀಪ್ ತಾಹಿಲ್, ಆಶಿಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವ್ರಜೇಶ್ ಹಿರ್ಜಿ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇತ್ತು. 'ಪ್ಯಾರ್ ಕಿ ಕಶ್ತಿ ಮೇ', 'ಏಕ್ ಪಲ್ ಕಾ ಜೀನಾ' ದಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಫೇವರಿಟ್.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಾತು
ಈ ಹಿಂದೆ ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್, 'ಕಹೋ ನಾ... ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ತಮಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು 'ಖುದ್ಗರ್ಜ್', 'ಖೂನ್ ಭರಿ ಮಾಂಗ್', 'ಕಿಶನ್ ಕನ್ಹಯ್ಯಾ', 'ಕಿಂಗ್ ಅಂಕಲ್', 'ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್' ಮತ್ತು 'ಕೋಯ್ಲಾ' ದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾನರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಒಂದೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
"ನಾನು ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಜಾನರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಈ ಕಥೆಯ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಒಬ್ಬ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಸಿನಿಮಾ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.