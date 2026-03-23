ಸದ್ಯ ಸಮಂತಾ ಅವರು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 'ರಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು!
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಆತ್ಮೀಯ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ, ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದ ಸಮಂತಾ:
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ 'artistybuzz' ಎಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ಸಮಂತಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೇ ಆತುರವಿದ್ದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ, ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಲೇ ಸಮಂತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋಟೋ ನೀಡಿದರು. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ನಟಿಯ ಈ ಸರಳತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಳ್ಮೆಯ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು:
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸಮಂತಾ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡದೆ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದರು. ಪತ್ನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾದು, ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲುಕ್:
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಶನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ (Polka Dots) ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರವಾದ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿ ಬಹಳ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಕಪ್ ಕೂಡ ಜನರ ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆಯಿತು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. "ಸಮಂತಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್, ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು 'ನೋ' ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಇಬ್ಬರೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಪಲ್" ಎಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಮದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ:
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ಸೀಸನ್ 2 ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಇವರು 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ಸಮಂತಾ ಅವರು ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 'ರಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಡಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ.