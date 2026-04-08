ಟೈಗರ್ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು! ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ 'ಖಡಕ್' ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ನೀಲ್-ತಾರಕ್ ಟೀಮ್!
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಒಂದಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರ್ವತವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್’ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ (Jr NTR) ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ (Prashanth Neel) ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆಯೇ? ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ‘ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಿಯರ್’ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ‘ದೇವರ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡ ಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುದ್ದಿ, ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಎಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.
ಆ ‘ಲುಕ್’ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಗಾಸಿಪ್ಗಳ ಸುನಾಮಿ!
ಗಾಸಿಪ್ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಂತೆ! ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಹರಡಿದ್ದವು. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಕೊಂಚ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವ ಜಾಯಮಾನ ಚಿತ್ರತಂಡದ್ದಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಗಾಸಿಪ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲ - ಚಿತ್ರತಂಡದ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ!
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಬಲವಾದ ಏಟು ನೀಡಿವೆ. "ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುವಂತಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಬೃಹತ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಯಾರಿಗಾಗಿ (Pre-production gap) ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನೇ ಕೆಲವರು ‘ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತುಹೋಯಿತು’ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ" ಎಂದು ತಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದೆ.
ಏನಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ?
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ ಸುಂದರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆತ್ಮವಾಗಲಿದೆ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ ಭಾರಿ ಸೆಟ್ಗಳು ಈ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಕಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೂಡ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಮತ್ತು ‘ಸಲಾರ್’ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತರಲು ನೀಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮತ್ತು ತಾರಕ್ ಜೋಡಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುನಾಮಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ!
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಟ್: ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ, ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ, ಅಬ್ಬರ ಶುರುವಾಗುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ!