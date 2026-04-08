ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜು
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ‘ನಟ ಭಯಂಕರ’, ‘ಟಗರು’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ (Daali Dhananjay) ಅವರು ಈಗ ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಧನಂಜಯ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ‘ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್’ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಓಟಿಟಿ (OTT) ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪಟ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ “ಜೆರಾಕ್ಸ್” (Xerox) ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ‘ಜೆರಾಕ್ಸ್’ ಸಾರಥಿ?
ಈ ಸರಣಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ! ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ‘ಬ್ಲಿಂಕ್’ (Blink) ಎಂಬ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿ, ಫಿಲಂಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು “ಜೆರಾಕ್ಸ್” ಸರಣಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಓಟಿಟಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ‘ಬ್ಲಿಂಕ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಈ ಬಾರಿ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಲಿ-ZEE5 ಜುಗಲ್ಬಂಧಿ:
ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಕೆಂಪು ಹಾಸು ಹಾಸುವ ZEE5 ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆ, ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ, "ಓಟಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ‘ಜೆರಾಕ್ಸ್’ ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವೆನಿಸಿತು. ಹೊಸತನದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಜೀ5 ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ‘ಜೆರಾಕ್ಸ್’ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ?
ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರಣಿಯು 'ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್' ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಥೆಯ ತಿರುವುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿವೆ. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಡಾಲಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ನವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೌಲ್ಯ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ZEE5 ವೇದಿಕೆಯ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಚಾರದೊಂದಿಗೆ “ಜೆರಾಕ್ಸ್” ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮನ ತಲುಪಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ತಂಡ, ಸರಣಿಯ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆ. ಡಾಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಂತೂ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಡುಗೊರೆ ಎನ್ನಬಹುದು!