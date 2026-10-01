ಜೋರಾದ ಹೀರೋಯಿಸಂ ಬದಲಿಗೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿಜಿಯ ಪಾತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ, ಜೈಲರ್ 2 ಹಾಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿಜಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಖಾಕಿ ಲುಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸುಮಾರು 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಬೇಲ್’ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಶಿವಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ, ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗಿನ ಅನುಭವ, ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬೇಲ್’ನಲ್ಲಿ ವಿಜಿಯ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ?
‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಶಿವಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ‘ವಿಜಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು Vigilance ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದೆ, ತನ್ನ ನೋಟ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಆತ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ನೋವು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.
ಪತ್ನಿಯ ಎದುರೂ ಆತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಭಯದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಆಳವಾದ ಗೌರವದಿಂದ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ನೈಜವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಜೋರಾದ ಹೀರೋಯಿಸಂ ಇಲ್ಲ.. ಕಥೆಯೇ ಮುಖ್ಯ’
ಪಾತ್ರದ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಕಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಧರಿಸಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರದ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಅಥವಾ ಎಂದಿನ ಹೀರೋಯಿಸಂಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯ ಶಾಂತವಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿಸಂಗಿಂತ ಕಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿಕುಮಾರ್, ಜಯರಾಮ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು?
‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಾ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗಿ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರೂ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಭಾವ ಇತ್ತು. ಗಂಭೀರ ದೃಶ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ‘ಬೇಲ್ 2’ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ಕಲಾವಿದರ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತು
ಯೋಗಿ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಸೆಟ್ಗೆ ತಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ‘ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್’
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನೂ ಶಿವಣ್ಣ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಪವನ್ ಅವರ ಶಿಸ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ‘ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್’ಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇಂಪ್ರೊವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಜೈಲರ್ 2’ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ!
ಕನ್ನಡದಾಚೆಯೂ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಔರಾ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೂ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಗಮನವಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯೇ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಜವಾದ ಥ್ರಿಲ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಮುಖ್ಯ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶಿವಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕಥೆಯೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ‘ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ’, ‘ಓಂ’ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಬಲವಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಿಚಾರದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೈಜ ಜೀವನದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕಥೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ!
ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಪೋಷಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿರಬೇಕು, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬೇಲ್’ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಹೊಸ ಶೇಡ್!
ಈ ವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ‘ಬೇಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಾಂತ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನ ಜೋರಾದ ಹೀರೋಯಿಸಂ ಬದಲಿಗೆ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಮಾತು.