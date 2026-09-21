ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 2027ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರು ಅಟ್ಲಾಸ್ (ATLAS) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಆಧುನಿಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 50,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ದೇಶದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಂಚ್ ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರುಗಳು ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪಂಚ್ ಕಾರಿನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಟಾಟಾ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರಿನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೈನ್, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಕಾರು ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ?
ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸೆರೆಯಾದ ಫೋಟೋಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರಿನ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಈಗಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ನಂತೆಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್, ಇಳಿಜಾರಾದ ರೂಫ್ ಹಾಗೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು (ORVM) ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಶಾರ್ಪ್ ಆದ ಎ-ಪಿಲ್ಲರ್, ಹಿಂಬದಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಬಂಪರ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ನೆಕ್ಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಕಾರಿನ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ನೆಕ್ಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೊಸ ಅಟ್ಲಾಸ್ (ATLAS) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್-ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಂಬುದರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಅಟ್ಲಾಸ್. ಸದ್ಯ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ (Curvv) ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಹೊಸ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡರ್ನ್ ಆದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UI) ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ 1.2 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ 1.5 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಈಗಿರುವ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಮುಂದೆಯೂ ಸಿಗಲಿವೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಟಾಟಾ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಕಾರಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸಿಎನ್ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಆರ್ಎಐ (ARAI) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 24 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಬೆಲೆ 50,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಈಗಿರುವ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ 50,000 ರೂ. ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾರಿನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 7.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಿಂದ 14.40 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ, ಕಿಯಾ ಸೊನೆಟ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ, ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ಮಹೀಂದ್ರ XUV 3XO ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನೆಕ್ಸಾನ್ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲಿರುವ ನೆಕ್ಸಾನ್, ಟಾಟಾದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.