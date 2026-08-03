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- ಬಜಾಜ್, ಏಥರ್ಗೆ ನಡುಕ; ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 55 ಸಾವಿರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಂಪನಿ!
ಬಜಾಜ್, ಏಥರ್ಗೆ ನಡುಕ; ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 55 ಸಾವಿರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಂಪನಿ!
ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ 55,480 ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನಂ.1 ಇವಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಇವಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಕಂಪನಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ (ಇವಿ) ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿ’ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 55,480 ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ನೋಂದಣಿ: ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ!
ವಾಹನ ಪೋರ್ಟಲ್ (VAHAN) ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಜುಲೈ 2026 ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 55,480 ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ (Registration) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಮಾರಾಟದ ನೂತನ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 51,781 ಇವಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟವು ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟಿವಿಎಸ್ ಭಾರತದ ನಂ.1 ಇವಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇನ್ನು 45,592 ಇವಿ ವಾಹನಗಳ ನೋಂದಣಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ' ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 30,324 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ 'ಅಥರ್ ಎನರ್ಜಿ' ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಶೇಕಡಾ 158 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡ ಇವಿ ವಿಭಾಗದ ಮಾರಾಟ!
ಟಿವಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ (2025) ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಇವಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇಕಡಾ 158 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 23,605 ಇವಿ ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 60,934 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 38 ರಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ
ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಟಿವಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 6,29,675 ವಾಹನಗಳನ್ನು (ಹೋಲ್ಸೇಲ್) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 4,56,350 ಯುನಿಟ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 38 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 6,03,138 ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು (ಶೇ. 38 ಏರಿಕೆ), ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ 4,37,394 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ (ಶೇ. 42 ಏರಿಕೆ).
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಬೈಕ್, ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳದ್ದೇ ಹವಾ!
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತು (ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರಾಟ) ಶೇಕಡಾ 29 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1,84,264 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ರಫ್ತೇ ಶೇಕಡಾ 27 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1,65,744 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ರಫ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ತ್ರಿಚಕ್ರ (Three-Wheeler) ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಶೇ. 51 ರಷ್ಟು ಧಮಾಕಾ!
ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ಜತೆಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ (ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ/ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಇತ್ಯಾದಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 26,537 ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 51 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.