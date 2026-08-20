ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ 1% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2026ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಾರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 1ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಾವೇ ಭರಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ವೆಚ್ಚ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ?
ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಅಯಾನಿಕ್ 5 ವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳಿಗೂ ಈ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು 5.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 55.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ, ಯಾವ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಹೌದು, 2026ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಂಪನಿ ಸುಮಾರು 0.6% ದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1% ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ 12,800 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ
ಈ ವರ್ಷ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. 2026-27ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್) ಕಂಪನಿಯ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಡಿಭಾಗ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮೋಬಿಸ್' ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಇದರ ನೇರ ಹೊಡೆತ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಾಗಿದೆ.
ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ 19.6% ಕುಸಿತ
ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ 48,140 ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2026-27ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 38,708 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19.6% ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಹೇಳಿದೆ.