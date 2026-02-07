India-US trade agreement details: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಅಮೆರಿಕಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ:
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾ ನಡುವಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಆಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ ಕೆಲ ಸರಕುಗಳಿಗೂ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕಾ ನಡುವಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ(India–US trade agreement) ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಂದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮದ್ಯದ ಪಾನೀಯಗಳು(ಸಾರಾಯಿ) ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಬಂಧಿ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಕೆಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಅಮೇರಿಕನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಮದ್ಯಮಿಶ್ರಿತ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಲಿವೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಂದಾಗ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಉತ್ಪನ್ನವು ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಭಾಗಗಳು ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೇ ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸುಂಕರಹಿತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಅಮೆರಿಕಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
- ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕರಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಧಾನ್ಯಗಳು (DDGS)
- ವೈನ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳು
- ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯ ಔಷಧಿಗಳು
- ಕೆಲವು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ವಸ್ತುಗಳು
- ಕೆಲವು ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು
- ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆಮದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ
ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಫ್ತುದಾರರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವ ಔಷಧೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸುಂಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೂ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲದೇ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ರಫ್ತು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಸಾಲೆಗಳು, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ತರಕಾರಿ ಮೇಣ, ಅಡಿಕೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬೀಜ, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್. ಅನೇಕ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಈ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
