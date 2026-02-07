ನಿಮಗೂ E-PAN ಡೌನ್’ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾಲಿ!
ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಹೊಸ ಹಗರಣ
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ (PAN Card)ಅತ್ಯಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ 2.0 ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ!" ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫಿಶಿಂಗ್ ಹಗರಣ. ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನೀವು ದಿವಾಳಿಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ.
ವಂಚನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?
'PAN 2.0' ಅಥವಾ E-PAN ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಂಚನೆ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ವಂಚಕರು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ QR ಕೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಂಚಕರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವಂಚಕರು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ?
ಪ್ಯಾನ್ 2.0 ಹಗರಣವು ಸರಳ ಇಮೇಲ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಂಚಕರು ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವಂಚಕರು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ (bank account) ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಂಚನೆಗಳು ಸಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೆರೆಯಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಲಗತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ '.gov.in' ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಮೂದಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತಹ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ NSDL ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ PAN, ಆಧಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ OTP ಯಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು UPI ಪಿನ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿ. www.cybercrime.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ಅನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸಿ.
ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು?
ನೀವು PAN 2.0 ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವಂಚನೆಯ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ www.cybercrime.gov.in ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ, ಫಿಶಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಇರುವಂತಹ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿದೆ.
