- Home
- Business
- ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು: ಜೈಶಂಕರ್ ಪುತ್ರ ಧ್ರುವ್ ಜೈಶಂಕರ್
ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು: ಜೈಶಂಕರ್ ಪುತ್ರ ಧ್ರುವ್ ಜೈಶಂಕರ್
Dhruv Jaishankar on US-India relations: ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಧ್ರುವ್ ಜೈಶಂಕರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜೈಶಂಕರ್ ಪುತ್ರ ಧ್ರುವ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕಾದ ನಡುವಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಪುತ್ರ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (ORF)ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕನೂ ಆಗಿರುವ ಧ್ರುವ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಧ್ರುವ್ ಜೈಶಂಕರ್, ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಗತಿಯು ಬಹು ಒಮ್ಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?
ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಧ್ರುವ್, ಜೈಶಂಕರ್, ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸಮಗ್ರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಆ ಆರಂಭಿಕ ಆವೇಗಕ್ಕೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಂತರ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕಿನಿಂದಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಯ್ತು, ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈಗ ಏನೋ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ..
ಯುಕೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತವು ಇನ್ನೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳು ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಫ್ತುಗಳು ಕೇವಲ 3 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು
ಏನಾದರೂ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ನಾವು ಕೇವಲ ಊಹಿಸಬಹುದಷ್ಟೇ ಎಂದರು. ಭಾರತವು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಕೂಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಪುತ್ರ ಧ್ರುವ್ ಜೈಶಂಕರ್
ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದು ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಜಾಗತಿಕ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಭಾರತವು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಕರೆ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು
ಕೃಷಿ, ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ದೃಢ ನಿಲುವು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಷ್ಟು ನೀವು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತೋಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಕರೆ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧ್ರುವ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇದು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.