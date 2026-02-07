- Home
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಯರ್ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಲೇಯರ್ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಎಂದರೇನು?
ಲೇಯರ್ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ.
ವೈಟ್ ಎಗ್ ಲೇಯರ್ಸ್: ಇವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಬ್ರೌನ್ ಎಗ್ ಲೇಯರ್ಸ್: ಈ ಕೋಳಿಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು?
ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು?
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಡೇ ಓಲ್ಡ್ ಚಿಕ್ಸ್ (Day Old Chicks) ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕೋಳಿ ಮರಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 55 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಚರಿಯ (Isa Brown, BV-380 ನಂತಹ ತಳಿಗಳು) ಮರಿಗಳಿಗೆ 50-60 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು.
ಅಂದರೆ, 1000 ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕು. ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಲಾಭ?
20 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಕೋಳಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. 26-30 ವಾರಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಲಾಭದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 800-900 ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ 5-7 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
**ಗಮನಿಸಿ:** ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರುವವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
