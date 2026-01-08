ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ 500 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ 500 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಈ ಹೊಸ ಆಮದು ಸುಂಕ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ, ಅದು ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ. ತೈಲದ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಯುರೇನಿಯಂ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೂ ಈ ಕಠಿಣ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
500 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆ
ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 500 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಮಸೂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಆಕ್ರಮಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಸೂದೆಯು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ಯುದ್ಧವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವಾಗಿ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ರಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾದ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆರಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ 145 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ 125 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿ ಚೀನಾ ಕೂಡ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
