ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ನ.18): ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾನೇನೋ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೀಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೆ. 100ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚೂಕಡಿಮೆ ಕೈಮೀರುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ, ಮಸಾಲೆಗಳು, ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DGFT) ಹೇಳಿದೆ. FY25 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ರಫ್ತು $2.5 ಬಿಲಿಯನ್ (₹22,000 ಕೋಟಿ) ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರೂ.9,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತು ಈಗ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 100% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತು.
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಗೋಮಾಂಸ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಹಣದುಬ್ಬರ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
2025 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳು 2.7% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಗೋಮಾಂಸ 7% ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 7% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸರಾಸರಿ ₹9,000 ರಿಂದ ₹66,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, 25% ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ಸುಂಕದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ತಲುಪಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತವು FY25 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ₹7.66 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ, ಇದರ ಮೊತ್ತ $48.2 ಶತಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು ₹4.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ). FY25 ರಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು $86.51 ಶತಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು ₹7.66 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು US ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜವಳಿ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳು $60 ಶತಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು ₹5.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ರವಾನೆಯಾಗಿವೆ.
ಸುಂಕದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ಒಪ್ಪಂದ
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅನಿಲ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಂಕ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸುಮಾರು 2.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ (MTPA) LPG ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ 10% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು 2026 ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.